72-Jähriger prallt mit seinem Auto mehrmals in Leitplanken bei Grono

Ein 72-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in Begleitung seiner gleichaltrigen Frau über die Südspur der Autobahn A13 gefahren. Wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst, muss gemäss ersten Erkenntnissen der Mann kurz vor 14.15 Uhr nördlich Grono aufgrund gesundheitlicher Probleme die Herrschaft über sein Auto verloren haben. Dabei sei das Auto auf der zweispurigen Südspur über eine Distanz von mehreren hundert Metern mehrmals mit den links- und rechtsseitigen Leitplanken geprallt. Seine Frau habe versucht, vom Beifahrersitz aus das Auto zu kontrollieren. Schlussendlich kam dieses beim Anschluss Grono zum Stillstand, so die Polizei. Ein Ambulanzteam des Rettungsdienstes Moesano betreute den Mann notfallmedizinisch und überführte ihn anschliessend ins Spital San Giovanni nach Bellinzona. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab. (red)