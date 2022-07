Wegen Bauchkrämpfen fast ertrunken

Beinahe wäre am Donnerstagnachmittag im Caumasee ein 28-jähriger Mann vor den Augen der Badegäste ertrunken. Wie «20 Minuten» auf ihrer Webseite schreibt, sei der Mann vom Ufer aus in Richtung der Insel in der Mitte des Sees, geschwommen. Die Strecke bis dorthin ist rund 200 Meter lang . Nach drei Viertel des Weges habe der Badegast einen Krampf erlitten. Mehrere Badegäste bemerkten darauf, dass mit dem Mann etwas nicht stimmte. Er sei ständig mit dem Kopf unter das Wasser geraten. Darauf seien andere Besucherinnen und Besucher zum Mann geschwommen und haben versucht diesen über Wasser zu halten. Die Rettungssanitäter der Badi konnten in anschliessend rechtzeitig zur Insel fahren und Erste Hilfe leisten, schreibt «20 Minuten». Und weiter: Der Mann sei sehr schlapp gewesen und schwer ansprechbar.