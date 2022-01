Vortritt missachtet

Keinen idealen Start in die Woche hatten zwei Autofahrerinnen am am Montagmorgen. Um 6.30 Uhr waren die beiden in Näfels in einen Verkehrsunfall verwickelt, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt.

Die Lenkerin eines Autos war auf der Gerbistrasse unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Hauptstrasse in Richtung Oberurnen einzubiegen. Dabei übersah die 20-Jährige links ein vortrittsberechtigtes Auto.

Bei der darauffolgenden Kollision zog sich dessen Lenkerin leichte Prellungen zu. Sie wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (dje)