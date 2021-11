Vorsicht vor diesen Inseraten

Wie die Kantonspolizei mitteilt, sind in den letzten Monaten in verschiedenen Printmedien Inserate aufgetaucht, in welchen sich die Inserenten für Pelze, Silberbesteck, Möbel oder Bilder interessieren. Vielfach zielt ihr Interesse auch auf Gold, Goldschmuck, Edelsteine und vieles mehr ab. Höchstpreise werden in Aussicht gestellt und meist ist nur ein Name und eine Telefonnummer als Kontakt angegeben. Vor diesen Inseraten warnt die Kantonspolizei Graubünden nun.

Wer hinter diesen Kontaktdaten steckt, sei nicht klar erkennbar. Oftmals stünden ganze Clans, die vorübergehend Geschäfts- oder Wohnräume mieten, dahinter. Es werden sogar auch Kundenberatungen vor Ort angeboten.

Das Problem? Es besteht laut Kantonspolizei die Gefahr, dass Druck auf die am Verkauf interessierten Personen ausgeübt wird, damit sie ihre Wertsachen klar unter marktüblichen Preisen verkaufen. Eine weitere Masche sei, dass bei Kundenberatungen in den eigenen vier Wänden auch Wertsachen gestohlen werden.

Die Kantonspolizei Graubünden rät nun zu diesen Vorsichtsmassnahmen:

Sich bei Verkaufsabsichten durch ein kompetentes Fachgeschäft beraten lassen.

Das Verkaufsgespräch nicht in den eigenen Wohnräumlichkeiten abwickeln.

Wenn verdächtige Personen vorübergehend Geschäftsräume oder Wohnungen mieten wollen, dies der Polizei zu melden.

Wenn man Opfer eines Betrugs oder Betrugsversuchs wurde, dies bei der Polizei anzeigen.

(so)