Ein 21-Jähriger spuckt in Glarus und Ennenda fremde Leute an

Die Angriffe passierten in Glarus und Ennenda. Der 21-Jährige spuckte Menschen an, in einem Fall entriss er der anderen Person die Hundeleine. Die Opfer wurden nicht körperlich angegangen. Eine Spuckattacke fällt strafrechtlich unter eine Tätlichkeit, so Menzi. Das heisst, dass dadurch keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit entsteht. Eine Tätlichkeit wird nur auf Antrag des Opfers verfolgt und mit einer Busse bestraft. Daniel Menzi schliesst nicht aus, dass es noch weitere Fälle gegeben hat. Er rät den Betroffenen, solche Angriffe in jedem Fall der Polizei zu melden.