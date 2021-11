Von der Strasse abgekommen

Wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Glarus heisst, war am frühen Morgen ein 18-jähriger Autofahrer von Netstal kommend in Richtung Näfels unterwegs. Gemäss seinen Angaben kam ihm anfangs Netstal plötzlich ein Auto auf seiner Fahrbahn entgegen. Daraufhin sei er ausgewichen und zu weit an den rechten Strassenrand geraten. Anschliessend kollidierte sein Auto mit dem Strassenbegrenzungszaun und kam auf der benachbarten Wiese zu stehen. Verletzt wurde beim Unfall niemand, aber am Auto sowie am Zaun entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise zum Unfallhergang können der Kantonspolizei Glarus (Telefon 055 645 66 66) gemeldet werden.

(so)