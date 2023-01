Autofahrer fährt nach Unfall in Chur davon

Eine 50-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann sind am Mittwochabend mit ihren Autos hintereinander über die Kasernenstrasse stadtauswärts gefahren. Vor dem Kreisel Kasernen- Richtstrasse hielt die vordere Fahrerin ihr Auto an, der nachfolgende Fahrer prallte dagegen. Wie die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt, hat sich der Autofahrer gleich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernt.

Kurze Zeit später habe eine Patrouille der Stadtpolizei Chur diesen auf einem Parkplatz in Malix angetroffen und gestellt. Eine Blut- und Urinprobe sei angeordnet und er Führerschein abgenommen worden. Die Autofahrerin, die leicht verletzt wurde, begab sich laut Polizei selbstständig zur Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden. (ivk)