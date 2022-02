Von der Ausfahrt aufs Autodach gekippt

Ein 51-Jähriger fuhr am Samstag nach 19.15 Uhr auf der Nordspur der Autobahn N13 von Roveredo in Richtung Norden. Beim Anschluss Lostallo wollte er von der Autobahn abfahren und geriet auf den Wiesenabschnitt zwischen Autobahn und Ausfahrtsrampe, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Sein Auto kollidierte mit Signalisationen und kippte an der Böschung auf das Dach. Gemeinsam halfen ein Team der Ambulanza del Moesano sowie Rettungskräfte der Feuerwehr Bassa Mesolcina dem Leichtverletzten aus dem Auto. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Spital nach Bellinzona transportiert und musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Sein Führerausweis wurde ihm abgenommen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (dje)