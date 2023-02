Zwei Verkehrsunfälle und Zeugenaufrufe in Chur

Ein 33-jähriger Lenker fuhr am Dienstagvormittag, um etwa 11.30 Uhr, mit dem Firmenfahrzeug beim Sonnenstutz in Chur. Das teilt die Stadtpolizei in einer Mitteilung mit. Gleichzeitig sei die Velofahrerin, aus Richtung Tschuggenstrasse kommend, auf dem dortigen Fussweg gefahren. Dabei prallte die Velofahrerin gegen den vorderen rechten Radkasten des Autos und stürzte, wie es weiter heisst. Nach einer kurzen Konversation zwischen den Beteiligten habe sich die circa 40- bis 45-jährige Velofahrerin von der Unfallstelle entfernt. Am Geschäftswagen entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt.

Weiterer Unfall zwischen E-Trottinett und Lieferwagen

Eine 23-jährige Lenkerin fuhr um 13 Uhr mit ihrem E-Trottinett über die Ringstrasse in den Kreisel Ring-/Tittwiesenstrasse bei Chur. Wie die Stadtpolizei Chur schreibt, fuhr gleichzeitig der 54-jährige Lenker eines Lieferwagens von der Scalettastrasse kommend in den Kreisel, mit der Absicht, weiter in Richtung Masanserstrasse zu fahren. Aus noch nicht geklärten Gründen sei es zwischen diesen beiden Beteiligten zu einer Kollision gekommen und dabei wurde die E-Trottinett-Fahrerin verletzt. Sie musste mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt werden. (red)

Zeugenaufruf

Die Stadtpolizei Chur bittet die betroffene Fahrzeuglenker sowie Personen, welche Angaben über den Verkehrsunfall machen können, sich unter Telefon 081 254 53 00 zu melden.