Vollbrand an der Autobahn: Unbekannte zünden Auto an

Eine Autofahrerin verständigte am Freitag um 1.45 Uhr den Feuerwehrnotruf. Während der Fahrt auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich bemerkte sie links von der Fahrbahn ein brennendes Auto. Laut der Kantonspolizei Glarus stand das Auto auf dem Parkplatz der ehemaligen Raststätte Walensee in Obstalden in Brand.

Die Feuerwehr Näfels-Mollis konnte den Vollbrand rasch unter Kontrolle bringen. Insgesamt standen von Feuerwehr, Unterhaltsdienst und Polizei 20 Personen im Einsatz. Verletzt wurde gemäss Mitteilung niemand. Die Schadenssumme könne nicht beziffert werden.

Wie es heisst, haben erste Ermittlungen ergeben, dass das Auto ausser Verkehr gesetzt war und Unbekannte es in Brand gesetzt hatten. Die Umstände des Brandes werden aber noch untersucht.

Wer Hinweise im Zusammenhang mit dem Brandfall machen kann, soll sich bei der Kantonspolizei Glarus unter der Nummer 055 645 66 66 melden. (so)