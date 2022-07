Vier Verletzte nach Unfall in Brusei-Tunnel

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Zug fuhr kurz vor 21 Uhr über die Autostrasse A13 von Süden kommend in Richtung San Bernardino, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Im Tunnel Brusei sei er mit seinem Auto über die Fahrbahnmitte hinaus gekommen und seitlich-frontal mit einem in Richtung Süden fahrenden Auto kollidiert. Darin sassen ein 58-jähriger Tessiner mit seiner Tochter. Der dahinter, ebenfalls in Richtung Süden fahrende 27-jähriger Thurgauer, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und ist mit dem Tessiner Auto kollidiert.