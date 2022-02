Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Schiers

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Prättigauerstrasse bis in die Abendstunden zu Stau. Grund war ein schwerer Unfall, der sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden gegen 14.30 Uhr ereignet hatte.

Ein 37-Jähriger war mit seinem Auto von Davos in Richtung Landquart unterwegs, wie es heisst. Zwischen Schiers und Grüsch kollidierte er zuerst seitlich mit einem entgegenkommenden Auto und gleich darauf seitlich-frontal mit einem weiteren Fahrzeug. Insgesamt waren sechs Personen in den beiden Autos in Richtung Davos unterwegs.

Durch die Kollisionen wurden gemäss Kantonspolizei vier Personen verletzt. Der 37-Jährige wurde mit der Ambulanz ins Spital Schiers gebracht. Zudem wurde eine 11-Jährige von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gefahren, wohin auch eine 30-jährige Fahrerin und ihr 73-jähriger Beifahrer mit der Rega geflogen wurden.