Vier Unfälle und ein Ausweisentzug in einer Stunde

Kollision auf der Malixerstrasse

Kurz nach 16.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer von Malix in Richtung Stadtzentrum. Auf der schneebedeckten Malixerstrasse rutschte er in der Rechtskurve Höhe Rosenhügel über die Fahrbahnmitte. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 54-Jährigen, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Auffahrkollision auf der Masanserstrasse

Um 17 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer stadtauswärts über die Masanserstrasse. Im stockenden Verkehr kollidierte er mit dem vorausfahrenden Auto einer 67-jährigen Lenkerin. Beim Autofahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Autos mit Sommerreifen auf der Waisenhausstrasse stehen gelassen

Um 17.20 Uhr rückte die Stadtpolizei an die Waisenhausstrasse aus, weil dort ein Auto abgestellt war. Die 53-jährige Autofahrerin konnte kurz darauf kontaktiert werden. Gemäss ihren Aussagen fuhr sie abwärts. Auf der schneebedeckten Strasse rutschte sie mit ihrem Auto, an welchem noch Sommerreifen montiert waren. Wie die Polizei schreibt, liess sie ihr Auto am Fahrbahnrand stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Frau wird wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt.