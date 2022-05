Vermisster Mann tot in seiner Wohnung gefunden

Am 16. Mai war ein Mann aus Lenzerheide von seinem Arbeitgeber in Basel als vermisst gemeldet worden. Die Basler Polizei wendete sich an die Kantonspolizei Graubünden, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Bei der Suche in der Wohnung des 50-Jährigen in Lenzerheide wurde der Mann tot aufgefunden.

Die Ermittlungen zeigten auf, dass in der Wohnung am Wochenende vor dem besagten Montag ein kleiner Brand ausgebrochen war. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der Mann in der Folge an einer Rauchgasvergiftung verstarb. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die Brandursache. (red)