Vermisster Berggänger tot aufgefunden

Am Montagnachmittag erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass ein 48-jähriger Deutscher nicht an seiner Arbeitsstelle im Churer Rheintal erschienen sei. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wurde noch am selben Tag eine Suche nach ihm eingeleitet. Am Dienstag vor 7 Uhr sei der Mann tot aufgefunden worden, heisst es weiter.

Nach ersten Erkenntnissen war er am Freitag oberhalb des Lagh de Calvaresc rund 70 Meter über eine Felswand abgestürzt. Am Einsatz beteiligt waren die Rega, die Heli Rezia, Mitglieder der SAC Sektion San Bernardino und die Alpinpolizei. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände, die zum Tod des Vermissten führten, ab. (red)