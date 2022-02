Vermisste Frau tot in Davos aufgefunden

Seit Oktober des vergangenen Jahres war in Davos eine Frau vermisst worden. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden wurden nun ihre sterblichen Überreste gefunden. Die Polizei habe am 6. Februar die Meldung erhalten, dass im Dischmatal oberhalb der Örtlichkeit Dürrboden ein menschliches Skelett ersichtlich sei. Die Ermittlungen zeigten, dass es sich um die sterblichen Überreste der 62-jährigen Frau handelt.

Die Vermisste war letztmals am 1. Oktober in Davos Platz gesehen worden. Die Suchen nach ihr waren umfangreich, aber erfolglos, wie es weiter heisst. Die Polizei kläre nun ab, wie es zum Tod der Frau kam. (so)