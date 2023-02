Bei Arbeiten an Sonnenstoren in Cunter abgestürzt

Ein 70-Jähriger arbeitete am frühen Sonntagnachmittag gemeinsam mit seiner 65-jährigen Ehefrau an einem Sonnenstoren. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der auf einer Bockleiter stehende Mann von dieser herunter und riss den Sonnenstoren entzwei, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein Teil des Storens traf die Frau. Der Mann stürzte über das Balkongeländer und fiel auf den Holzboden eine Etage tiefer.

Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte und leisteten Erste-Hilfe bei den Verunfallten. Gemeinsam mit einer Rega-Crew führte ein Team der Rettung Mittelbünden die medizinische Versorgung bei dem Ehepaar weiter. Der mittelschwer verletzte Mann wurde ins Kantonsspital Graubünden geflogen und seine leicht verletzte Frau wurde ins Spital Savognin transportiert. (red)