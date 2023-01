Zusammenprall zwischen Auto und Postauto in Thusis

Ein 72-jähriger Mann fuhr am Mittwoch um 17.30 Uhr auf der Italienischen Strasse H13 vom Ortszentrum Thusis kommend in Richtung Cazis. Gleichzeitig bog von der Äusseren Bahnhofstrasse eine 56-jährige Frau mit einem Postauto, in dem sich rund 20 Fahrgäste befanden, in Richtung Thusis Ortszentrum auf die H13 ein. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Der mittelschwer verletzte Autofahrer wurde von einem Team der Rettung Mittelbünden medizinisch versorgt und ins Kantonsspital Graubünden transportiert. Wie es heisst, entstand am Auto Totalschaden und am Postauto ein Sachschaden von rund 5000 Franken. Die Kantonspolizei Graubünden klärt nun den genauen Unfallhergang ab. (red)