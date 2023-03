Kickboardfahrer stösst in Sta. Maria mit Auto zusammen

Eine 66-jährige Autolenkerin fuhr am Dienstag um 18 Uhr auf der Via Maistra in Richtung Sta. Maria Val Müstair. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, fuhr gleichzeitig ein 13-Jähriger mit seinem Kickboard auf der Via Dosü in Richtung Via Maistra.