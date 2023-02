Auto weicht Fussgänger aus und baut Unfall in Flims

Ein 28-jähriger Mann fuhr am Dienstag um 14.45 Uhr über die Promenada von Flims Waldhaus kommend in Richtung Laax. Beim Anschluss Flims West musste er einem Fussgänger, welcher mitten auf der Fahrbahn ebenfalls in Richtung Laax lief, ausweichen. Dabei prallte er in die rechtseitige Leitplanke, wie aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden hervorgeht.