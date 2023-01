57-Jährige stürzt auf Kerenzerstrasse 20 Meter in den Abhang

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Kerenzerbergstrasse in Filzbach ein Verkehrsunfall mit Sachschadenfolge, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Der Unfall ereignete sich um 6.15 Uhr in der früh auf vereister Strasse. Eine 57-Jährige war dabei auf der Kerenzerstrasse von Filzbach in Richtung Mollis unterwegs. Im bewaldeten Bereich nach dem Hotel «Römerturm» verlor sie wegen der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Sie geriet ins angrenzende Wiesland und stürzte schliesslich weiter talwärts in den bewaldeten Abhang, wo sie nach rund 20 Metern zum Stillstand kam.