Velofahrer wird bei Kollision mit Lastwagen verletzt

Ein 53-jähriger Chauffeur sei am Freitag mit seinem Lastwagen in Domat/Ems über die Hauptstrasse durch den Dorfkern von Domat/Ems in Richtung Chur gefahren. Gemäss seinen Aussagen musste er um 5.45 Uhr wegen einer über die Strasse springenden Katze den Lastwagen stark abbremsen, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Bei diesem Bremsmanöver sei der hinter dem Lastwagen fahrende 40-jährige Velofahrer auf diesen aufgefahren.

Durch die Kollision verletzte sich der Velofahrer mittelschwer und musste nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt werden. Die Kantonspolizei Graubünden habe die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, heisst es. (red)