Velofahrer im Kreisel angefahren

Heute Freitag, um 5.15 Uhr, war ein Autofahrer auf der Ringstrasse in Richtung Kreisel Ring-/Rheinstrasse unterwegs. Als der 57-Jährige in den Kreisel einfuhr, kollidierte er mit einem Velofahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Das teilt die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung mit.

Der Velofahrer zog sich unbestimmte Verletzungen zu. Die aufgebotene Rettung Chur brachte den verletzten Velofahrer ins Kantonsspital Graubünden. Am Auto entstand Sachschaden. (so)