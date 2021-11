Velofahrer im Kreisel angefahren

Der 18-jährige Autolenker fuhr von der Loëstrasse über die Quaderstrasse in Richtung Kreisel Quader-/Masanserstrasse. Als er in den Kreisel einfuhr, kam es zu einer Auffahrkollision mit dem sich bereits im Kreisel befindenden 70-jährigen Velofahrer, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur heisst. Beim Sturz zog sich der Velofahrer leichte Handverletzung zu. Am Auto und am Velo entstand ein geringer Sachschaden. (so)