Velofahrer fährt an Fussgängerstreifen in Auto

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Montag kurz vor Mittag in Chur auf der Giacomettistrasse in Richtung Tittwiesenstrasse unterwegs gewesen. Dies teilte die Stadtpolizei Chur mit. Beim dortigen Fussgängerstreifen hielt er an. Ein hinter ihm fahrender 66-jähriger Velofahrer fuhr dem Autolenker auf und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich am Arm.