Velofahrer am Splügenpass mittelschwer verletzt

Der 58-jährige Rennvelofahrer ist am Donnerstag kurz vor 16 Uhr in Splügen von der Passhöhe in Richtung Splügen hinuntergefahren. In einer Linkskurve bei der Örtlichkeit bir lenga Galerie stürzte er. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mit.

Nach einer Kollision mit einem Steinpfosten fiel er einige Meter in abfallendes und steindurchsetztes Wiesland hinunter. Drittpersonen leisteten dem mittelschwer verletzten Mann Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Eine Rega-Crew führte die medizinische Versorgung weiter und flog den Verletzten ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.