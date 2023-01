Mehrere Brände innert weniger Stunden in Scharans

Am Dienstag zwischen 19.30 und 20.30 Uhr erkannten Privatpersonen in einem Stall in Scharans zwei kleinere Brandherde, die sie löschten. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Die Ziegen im Stall blieben laut Polizei unverletzt. Wenig später wurde die Ortsfeuerwehr Scharans zu einem Brand eines Holzschopfs ausserhalb des Dorfes aufgeboten. Die Feuerwehrleute löschten den Brand und waren während der Nacht im Dorf präsent, wie es weiter heisst. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Domleschg und Sils im Domleschg. Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr rückten die Feuerwehren Thusis und Scharans zu einem weiteren Brand bei einem Holzlagerplatz aus. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Brandermittlungen aufgenommen. (red)