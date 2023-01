Steinbrocken fällt auf Auto und sorgt für grossen Sachschaden in Tavanasa

Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag kurz vor 1 Uhr gemeinsam mit einer Beifahrerin und einem Hund von Ilanz in Richtung Trun. Bei der Örtlichkeit Cuolm fiel vom rechtsseitigen Hang ein rund 80 mal 60 Zentimer grosser Stein auf die Motorhaube. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, geriet das Auto aufgrund dessen ausser Kontrolle, querte die Gegenfahrspur und verliess die Strasse über eine abfallende Böschung.

Die Autoinsassen konnten mit dem Hund das Fahrzeug unverletzt und selbstständig verlassen, wie es heisst. Der am Auto entstandene Sachschaden wird von der Kantonspolizei Graubünden auf mehrere Zehntausend Franken beziffert. (red)