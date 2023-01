Auto kollidiert nach Überholmanöver mit Zaun

Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr am Samstagmorgen gegen 8.50 Uhr auf der Oberländerstrasse, von Strada kommend, in Richtung Ilanz. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Nachdem der Autolenker einen Velofahrer überholt hatte, sei er beim Einbiegen auf seine Fahrspur zu weit nach rechts geraten und mit dem dortigen Zaun zusammengeprallt. Zwischen dem Auto und dem Velofahrer kam es zu keiner Kollision.