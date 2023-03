Autofahrer prallt in Stützmauer

Ein 34-jähriger Autofahrer war am Dienstag, gegen 11 Uhr, über die Haldensteinstrasse in Richtung Masanserstrasse unterwegs. In der langgezogenen Linkskurve, kurz vor dem Kreisel Haldenstein-/Masanserstrasse, kollidierte er mit der rechtsseitigen Stützmauer. Dies schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung.

Durch den Aufprall sei der Autofahrer leicht verletzt worden. Am Auto entstand hoher Sachschaden, es musste daraufhin abgeschleppt werden. (red)