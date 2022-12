E-Bikerin fährt Mann auf Fussgängerstreifen an

In Chur ereignete sich am Freitagabend kurz nach 18 Uhr ein Unfall. Wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt, war eine 50-jährige E-Bike-Fahrerin auf der Masanserstrasse unterwegs und kollidierte auf der Höhe der Turnerwiese mit einem 87-jährigen Fussgänger. Der Mann war gerade dabei, einen Fussgängerstreifen zu überqueren.

Wie es weiter heisst, verletzten sich sowohl Velofahrerin wie auch der Fussgänger bei dem Unfall. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. (red)