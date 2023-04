Frontalkollision auf Gegenfahrspur

Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr am Freitagnachmittag um 17.20 Uhr in Begleitung eines Mitfahrers in Brusio auf der Berninastrasse H29 talwärts in Richtung Landesgrenze. Laut der Kantonspolizei Graubünden nahte bergwärts ein 52-jähriger Schweizer Automobilist. Daraufhin geriet das Auto des 18-Jährigen auf die Gegenfahrspur, wo die beiden Fahrzeuge frontal miteinander kollidierten. Beide Autos waren danach nicht mehr fahrbar. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genaue Unfallursache. (red)