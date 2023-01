Davos Dorf: Leicht Verletzter nach seitlich-frontalen Kollision

Ein 61-jähriger Fahrer fuhr am Freitag in Davos Dorf von der Promenade kommend über die schneebedeckte Dischmastrasse in Richtung Dischmatal. Bei der Überquerung der Talstrasse kurz vor 18:40 Uhr kollidierte sein Auto mit einem von rechts kommenden Lieferwagen eines 50-Jährigen. Dieser wurde leicht verletzt und durch die Polizei zur Kontrolle ins Spital Davos gebracht. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Die Kantonspolizei Graubünden hat zur Klärung der Unfallursache die Ermittlungen aufgenommen.