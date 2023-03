Auto überschlägt sich und landet in Bach

Ein 42-jähriger Autofahrer war am Freitag um 2.45 Uhr auf der Hauptstrasse von Ardez in Richtung Chur unterwegs. Laut der Kantonspolizei Graubünden geriet das Auto bei der Anfahrt auf die Brücke Tasnan auf die Gegenfahrspur und an eine Böschung. Es überschlug sich und landete auf dem Dach im Tasnanbach.

Der Fahrer konnte das Auto mit leichten Verletzungen verlassen, wie es weiter heisst. Durch das automatische Notrufsystem des Autos wurden die Rettungskräfte alarmiert. Ein Team des Rettungsdienstes Scuol versorgte den Mann und brachte ihn ins Spital nach Scuol. (red)