Auto prallt in Schwanden in einen Lieferwagen

Am Freitagmittag endete auf der Hauptstrasse in Schwanden ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, war ein 53-jähriger Autofahrer in Richtung Linthal unterwegs und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (kapo)