52-jährige Arbeiterin verletzt sich in einem Verkaufsgeschäft in Chur

Eine 52-jährige Arbeiterin war am Montagvormittag um etwa 11 Uhr mit demontieren von Werbetafeln in einem Verkaufsgeschäft beschäftigt, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Für diese Arbeiten wurde eine elektronische Arbeitsbühne eingesetzt. Beim Verschieben dieser Bühne wurde die Arbeiterin am Hals verletzt.

Die Frau musste mit unbestimmten Verletzungen mit der Ambulanz ins Kantonsspital Graubünden überführt werden. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht, wie es zum Unfall gekommen ist. (red)