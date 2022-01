Unbekannter Autofahrer kommt in Garten zum Stillstand

Der bislang nicht identifizierte Autofahrer fuhr am Samstag kurz nach 1 Uhr auf der Churerstrasse von Buchs Richtung Sevelen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst. Höhe Churerstrasse 167 verlor er die Kontrolle über sein Auto und schleuderte über die Gegenfahrbahn in den Sichtschutzzaun vor einer Liegenschaft. Er durchbrach den Zaun und kam schliesslich im Garten dahinter zum Stillstand.