Unbekannte stehlen fünf Autonummern

Die Kantonspolizei Graubünden hat einen Zeugenaufruf gestartet. Sie sucht nach einer unbekannten Täterschaft, die in der Nacht auf Freitag in Celerina an mehreren Orten Kontrollschilder von Autos gestohlen hat. Laut Mitteilung wurden zur selben Zeit auf der Via Maistra im Bereich des Sportplatzes Blumentöpfe beschädigt. Zudem seien einige Schachtdeckel geöffnet worden.

Wer etwas im Zusammenhang mit dem Diebstahl der Autonummern oder den Beschädigungen beim Sportplatz beobachtet habe, solle sich beim Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell unter der Nummer 081 257 76 80 melden. (red)