Unbekannte stehlen Bargeld aus Büro

In Niederurnen ist es an der Brunnernstrasse in der Nacht auf Freitag zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte verschafften sich laut Kantonspolizei Glarus gewaltsam Zutritt in ein Geschäftsgebäude und durchsuchten die Räume. Aus einem Büro sei Bargeld entwendet worden.

Wie hoch der Schaden des Diebstahls ist, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Franken, wie es weiter heisst.

Wer Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch machen könne, solle sich an die Kantonspolizei Glarus unter der Nummer 055 645 66 66 wenden. (so)