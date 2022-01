Unbekannte nutzen Neujahr für Einbruch-Tour

Gleich für mehrere Glarner Geschäfts­inhaberinnen und -inhaber hat das neue Jahr äusserst ärgerlich begonnen. Zwischen dem Silvesterabend und dem Berchtoldstag haben Unbekannte in zwei Geschäftsgebäude, in einen Schmuckladen, in eine Handwerkerfirma sowie in eine Werkstätte eingebrochen. Gewaltsam verschafften sie sich jeweils Zutritt, wobei grösserer Sachschaden von über zehntausend Franken entstand. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei unter anderem einige Tausend Franken Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Franken.