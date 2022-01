Unbekannte lassen Kaffeekasse mitgehen

In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagabend wurde in der Grubenstrasse in Glarus eingebrochen. Laut der Kantonspolizei Glarus sind Unbekannte gewaltsam in einen Handwerksbetrieb eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume der Firma und entwendeten eine Kaffeekasse mit Bargeld. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Franken, heisst es.

Wer etwas gesehen oder gehört hat im Zusammenhang mit dem Einbruch, soll sich an die Kantonspolizei Glarus unter der Nummer 055 645 66 66 wenden. (so)