Frontalkollision in Davos fordert eine Verletzte

Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr am Montag in Begleitung einer Mitfahrerin von Davos kommend über die Kantonsstrasse in Richtung Klosters. Wie die Kantonspolizei Graubünden vermeldet, geriet kurz nach 23 Uhr sein Auto in einer Rechtskurve vor der Wolfgang-Passhöhe nach links über die Strassenmitte hinaus. Dabei kollidierte es frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 33-Jährigen.

Die Begleitung des 47-Jährigen wurde leicht verletzt und mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital Davos gebracht, wie es weiter heisst. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände ab, die zu dieser Kollision geführt haben. (red)