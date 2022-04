Überschlagen und auf dem Dach gelandet

Ein 78-Jähriger ist am Dienstag um 18.10 Uhr von Thusis kommend auf der Nordspur der A13 in Richtung Isla Bellatunnel gefahren. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. In der Baustelle vor dem Tunnel sei sein Auto rechts von der Fahrspur abgekommen und mit einem Aufpralldämpfer kollidiert. Bei einer Folgekollision mit einer provisorischen Leitplanke habe sich das Auto auf das Dach überschlagen und sei 25 Meter bis zum Stillstand gerutscht.

Mithilfe von Drittpersonen verliess der leicht verletzte Lenker das Auto, heisst es weiter. Ein Ambulanzteam der Rettung Chur habe den Mann ins Kantonsspital Graubünden transportiert. Die Kantonspolizei Graubünden richtete eine Verkehrsumleitung in Richtung Norden über die Hauptstrasse ein und hob sie anderthalb Stunden nach dem Unfall auf. (red)