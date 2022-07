Überflutung beim Wendemanöver

Am Mittwochabend fuhr an der Felsenaustrasse in Chur ein 56-jähriger Chauffeur beim Wenden seines Lastwagens einen Wasserhydranten um. Durch die sieben Meter hohe Wasserfontäne wurden das angrenzende Gelände und die Autobahnunterführung überflutet.

Die IBC Energie Wasser Chur konnte die Zuleitung zum Hydranten schliessen. Die Feuerwehr Chur musste mehrere Lagerräume auspumpen, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. Am Fahrzeug und am Wasserhydranten entstand Sachschaden. (red)