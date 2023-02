Auto kollidiert mit Arosabahn

Eine 55-jährige Frau fuhr am Dienstag kurz nach 15 Uhr mit ihrem Auto vom Kreisel Obertor in Chur zur Grabenstrasse. Gleichzeitig fuhr ihr die Arosabahn über die Grabenstrasse entgegen, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Obwohl die Autofahrerin eine Vollbremsung machte, kam es zu einer leichten Frontalkollision.

Die Grabenstrasse blieb zwischen Obertor und Engadinstrasse für 20 Minuten gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (red)