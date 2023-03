Mathon: Gülle fliesst in Bach - alle Fische tot

Gegen 11.30 Uhr wurde auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mathon Gülle umgefüllt. Während etwa einer Viertelstunde floss die Gülle anstatt in einen anderen Güllenkasten über die Wiese hinunter und gelangte in den Bach Ual da Suden. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Um den Schaden für die Umwelt einzudämmen, sei der Bach durch den Brunnenmeister der Gemeinde mit Trinkwasser gespült worden. Weiter erhöhten die Kraftwerksbetriebe die Wassermenge im Hinterrhein, in den der Bach nach rund zwei Kilometern mündet. Trotz der sofort eingeleiteten Massnahmen konnte nicht verhindert werden, dass sämtliche Fische im Bach verendeten, wie es weiter heisst. Der Fischbestand im Hinterrhein habe aber keinen Schaden genommen. Vor Ort im Einsatz standen ein Spezialist des Amtes für Natur und Umwelt sowie ein Fischereiaufseher des Amtes für Jagd und Fischerei. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Ursache der Gewässerverschmutzung ab. (red)