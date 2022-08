Traktor überschlägt sich 20 Meter Abhang hinunter

Ein 53-jähriger Landwirt wollte am Donnerstagmorgen mit seinem Traktor in Seewis im Gebiet Pateila Mäharbeiten in steilem Gelände erledigen. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden kam der Traktor gegen 9 Uhr ins Rutschen. Anschliessend überschlug er sich mehrmals rund zwanzig Meter einen Abhang hinunter.

Gegen 09.45 Uhr kam die Ehefrau an den Unfallort. Sie fand ihren Mann knapp zehn Meter oberhalb des Traktors in der Wiese liegend vor und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Notarzt der Alpine Air Ambulance konnte nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Für die Betreuung der Frau sowie weitere Familienangehörige wurde das Care Team Grischun beigezogen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden nun die Unfallursache ab. (red)