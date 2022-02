Tourenskifahrer von Lawine zugeschüttet

Heute Morgen seien die acht Tourenskifahrer aus Bozen ab dem Ofenpass zum Piz Daint auf 2 967 müM aufgestiegen, so schreibt es die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Dabei hätte die Gruppe eine Lawine ausgelöst, welche einen Teilnehmer rund 400 Meter mitgerissen und verschüttet habe, so die Kantonspolizei. Der Skifahrer sei mit einem ABS ausgestattet gewesen und die anwesenden Kollegen hätten sofort erste Hilfe geleistet. Die verletzte Person sei dann mit der Rega ins Kantonsspital Chur geflogen worden. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zu diesem Lawinenfall aufgenommen. (so)