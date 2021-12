Totalschaden nach Kollision in Domat/Ems

Es war kurz vor 19 Uhr am Sonntagabend, als bei der Örtlichkeit Vial in Domat/Ems ein Autofahrer nach links in die italienische Strasse abbiegen wollte. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, kollidierte der 48-Jährige dabei mit einem von Domat/Ems in Richtung Bonaduz fahrenden Auto eines 20-Jährigen. Die beiden Autofahrer und die insgesamt drei Mitfahrenden verletzten sich bei dieser Kollision leicht.

Drei Ambulanzteams versorgten die Verletzten und überführten sie ins Spital nach Ilanz sowie nach Chur ins Kantonsspital Graubünden. Die beiden total beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die Kantonspolizei Graubünden kläre ab, wie es zu dem Unfall gekommen sei, heisst es abschliessend. (sz)