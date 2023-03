Autofahrer schläft ein und kollidiert mit Leitplanke

Der 22-jährige Lenker fuhr am Samstag kurz vor 08.30 Uhr in Jenaz von Klosters kommend auf der Nationalstrasse N28 in Richtung Landquart, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Höhe Überführung Rüti schlief der Lenker gemäss seinen Aussagen ein. Sein Auto kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam einige Meter weiter zum Stillstand. Der 22-Jährige wurde beim Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden und musste durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten.